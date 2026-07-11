Durante il GP di Gran Bretagna 2026, il pilota spagnolo ha mantenuto la posizione in testa quando restavano cinque giri alla fine della gara. Un sorpasso di un altro pilota italiano ha portato a un contatto che ha fatto perdere terreno al pilota in testa, consentendo all’avversario di riprendere la corsa. A un giro dalla conclusione, uno dei concorrenti ha incrociato la traiettoria di un altro, mantenendo comunque la prima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Va lungo Bulega dopo il sorpasso, lo spagnolo incrocia e resta avanti! Manca un giro! -2 Riesce il sorpasso a Bulega ma Lecuona non ci sta e riesce a trovare lo spazio giusto per riprendersi la vetta, ci aspettano due giri di fuoco! -3 Mancano tre giri, adesso Bulega non ha intenzione di gestire e parte la bagarre fino alla fine. Vediamo chi la spunta. -4 Nicolò si rifà sotto a meno di 2 decimi ma resta sempre lì, non affonda mai. Manca il colpo. -4 A Bulega manca l’acuto per il sorpasso definitivo, visto che i tempi con Lecuona sono pressoché identici praticamente da tutta la gara. -5 Baldassari entra in curva 4 su Alex Lowes e sale in sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Lecuona resiste quando mancano cinque giri ma Bulega vuole vincere Gara-1

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