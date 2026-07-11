LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Lecuona resiste e vince Gara-1! Dopo 25 successi si ferma la striscia di Bulega

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Superbike, il pilota ha vinto Gara 1 dopo aver resistito agli attacchi degli avversari. La corsa si è conclusa con questa vittoria, interrompendo la serie di 25 successi di un altro pilota, che si era fermato. La cronaca si conclude qui, con i risultati aggiornati e senza ulteriori commenti.