LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Lecuona resiste e vince Gara-1! Dopo 25 successi si ferma la striscia di Bulega
Durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Superbike, il pilota ha vinto Gara 1 dopo aver resistito agli attacchi degli avversari. La corsa si è conclusa con questa vittoria, interrompendo la serie di 25 successi di un altro pilota, che si era fermato. La cronaca si conclude qui, con i risultati aggiornati e senza ulteriori commenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento! Buon proseguimento di giornata a tutti! 17.08 Domani Bulega proverà a far ripartire il suo dominio con la Superpole Race delle 12.10 e Gara-2, che partirà alle 16.30. 17.07 Questa la classifica definitiva del Gran Premio di Gran Bretagna:. Ritirati:. 17.05 Che gara abbiamo visto! Lecuona vince per la prima volta in Superbike, davanti al più bravo di tutti che dopo venticinque successi di fila deve arrendersi al compagno di squadra spagnolo che ha resistito dalla partenza in poi, meritando questa meravigliosa vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
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