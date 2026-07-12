LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega vince gara-2 Ducati vince il titolo costruttori

Nel GP di Gran Bretagna di Superbike, Bulega ha vinto la seconda gara, mentre Lecuona è arrivato secondo grazie a una rimonta. Montella ha concluso la gara al terzo posto, migliorando le sue prestazioni rispetto alle precedenti manche. La Ducati ha conquistato il titolo costruttori, confermando la propria supremazia nel campionato. La gara si è svolta in condizioni di tempo variabile e ha visto diversi sorpassi e strategie di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Bulega riprende a vincere, Lecuona rimonta fino alla seconda posizione. Montella chiude a podio un weekend al massimo delle sue possibilità. Ducati vince meritamente il titolo costruttori. Nella top ten anche Bassani quarto e Baldassarri ottavo. 17.05 Questo l’ordine di arrivo di gara-2: Vince Bulega, secondo Lecuona e terzo Montella. Ducati vince il titolo costruttori. -1 Vantaggio decisivo di 3.7 di Bulega su Lecuona. -2 Si ci avvia verso la conclusione con la vittoria di Bulega. -3 BASSANI supera anche Alex Lowes, quarta piazza per lui. -4 Oliveira sale dodicesimo con la sua BMW. -5 Crollo per Lowes che viene scavalcato anche da Gerloff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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