LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2

Oggi si svolge il Gran Premio di Ungheria di Superbike 2026, con la gara in corso e aggiornamenti in tempo reale. Tra i protagonisti c’è un pilota italiano che punta a mantenere lo streak di vittorie nelle manche di Superpole Race e gara-2. La competizione si svolge sul circuito di Budapest e sono attesi aggiornamenti sulle classifiche e le performances dei piloti durante le prove e le gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026, Bulega alla ricerca di nuovi record. Bulega non manca l’incontro con la storia in Gara 1 al fantastico circuito del Balaton Park e riscrive il record di successi consecutivi trovando il suo 14esimo successo di fila, il decimo in questa annata. Il pilota italiano è riuscito a precedere per tre secondi il suo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona, risalito dall’ottava posizione in griglia. Dopo un non perfetto Round ad Assen, l’ex MotoGP Miguel Oliveira ha portato nuovamente sul podio la BMW, finendo la gara in terza posizione, davanti alle Ducati dell’azzurro Yari Montella e dell’ex campione del mondo Alvaro Bautista.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2 Notizie correlate LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race, alle 16.30 gara-2 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming. Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta live termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sono adesso 74 i ... oasport.it Sul canale 208 di Sky, questa sera andranno in onda le gare della domenica. : Moto4, Superpole Race / 19.30 Moto4, Gara 2 / 23.29 Sunday’s races will be airing tonight on Sky channel 208. : Moto4, Superpole Race / 19:30 Moto4, Race 2 / 23: - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com