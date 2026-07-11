LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | al via la Superpole Bulega favorito numero uno
La Superpole della Superbike al GP di Gran Bretagna 2026 è iniziata con Bulega come favorito. Montella ha concluso la sessione in terza posizione. Alle 12.26 sono ripartiti tutti i piloti dopo una breve interruzione. Alle 12.24 si sono rimesse in pista le moto, con circa cinque minuti rimasti. Bulega non ha migliorato il suo tempo e si è ritirato ai box.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Montella chiude in terza piazza. 12.24 Tornano tutti in pista. 5? al termine. 12.22 Bulega non si migliora e torna ai box. In questo momento è terzo. 12.22 Montella lo scavalca in seconda piazza. 12.21 Bulega si mette dietro Lecuona con 469 millesimi di ritardo. 12.19 Tolta la bandiera gialla, i piloti possono tornare a spingere in quel settore. 12.18 Caduto Gardner. Lecuona si mette davanti in 1:24.462. 12.17 Surra non prenderà parte alla Superpole. Problema alla spalla per l’italiano. 12.15 SEMAFORO VERDE! Inizia la lotta per la pole!!! 12.10 A Donington Bulega però non ha mai vinto in Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it
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