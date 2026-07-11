LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | al via la Superpole Bulega favorito numero uno

Notizia in breve

La Superpole della Superbike al GP di Gran Bretagna 2026 è iniziata con Bulega come favorito. Montella ha concluso la sessione in terza posizione. Alle 12.26 sono ripartiti tutti i piloti dopo una breve interruzione. Alle 12.24 si sono rimesse in pista le moto, con circa cinque minuti rimasti. Bulega non ha migliorato il suo tempo e si è ritirato ai box.