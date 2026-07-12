LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega in testa segue Montella
Durante la gara del GP di Gran Bretagna 2026 di Superbike, Bulega guida la corsa, seguito da Montella. Alex Lowes riceve un avviso per aver oltrepassato i limiti della pista, mentre Lecuona supera Lowes e si posiziona in quarta posizione. Bautista si trova in dodicesima posizione e non sembra in buona forma durante questa gara. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui piazzamenti e le eventuali penalizzazioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Track limits warning per Alex Lowes. -16 Lecuona supera Alex Lowes, si porta in quarta posizione. -17 Bautista dodicesimo non sembra in forma in questa gara. -18 Sam Lowes intanto supera Alex Lowes per la terza piazza. -19 Caduta per Chantra e Sofuoglu. -20 Lecuona accorcia, sale in quinta posizione, superati Bassani e Bridewell. -21 Bassani sesto e undicesimo Baldassarri, segue Locatelli dodicesimo. -22 Lecuona è già in settima posizione dopo essere scattato decimo. -23 Bulega in testa, seguono Montella e i gemelli Lowes. PARTE GARA-2! 16.28 Inizia giro di ricognizione. Tutto pronto per la gara. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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