Durante la gara del GP di Gran Bretagna 2026 di Superbike, Bulega guida la corsa, seguito da Montella. Alex Lowes riceve un avviso per aver oltrepassato i limiti della pista, mentre Lecuona supera Lowes e si posiziona in quarta posizione. Bautista si trova in dodicesima posizione e non sembra in buona forma durante questa gara. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui piazzamenti e le eventuali penalizzazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Track limits warning per Alex Lowes. -16 Lecuona supera Alex Lowes, si porta in quarta posizione. -17 Bautista dodicesimo non sembra in forma in questa gara. -18 Sam Lowes intanto supera Alex Lowes per la terza piazza. -19 Caduta per Chantra e Sofuoglu. -20 Lecuona accorcia, sale in quinta posizione, superati Bassani e Bridewell. -21 Bassani sesto e undicesimo Baldassarri, segue Locatelli dodicesimo. -22 Lecuona è già in settima posizione dopo essere scattato decimo. -23 Bulega in testa, seguono Montella e i gemelli Lowes. PARTE GARA-2! 16.28 Inizia giro di ricognizione. Tutto pronto per la gara. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Montella

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