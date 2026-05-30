LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | Bulega in testa segue Lecuona!

Durante il GP di Aragon 2026, il pilota in testa al momento ha un vantaggio considerevole rispetto agli inseguitori. Segue a breve distanza un altro concorrente, mentre un terzo si trova più indietro. La gara è in corso con pochi giri ancora da completare, e il pilota in testa sta mantenendo un ritmo superiore agli altri. La posizione di leadership sembra consolidata, ma la competizione resta aperta fino al termine della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bulega viaggia su ritmi imprendibili per tutti, l’ennesima vittoria sta per arrivare. -10 Bassani a 5 decimi da Montella, ma difficilmente riuscirà a superare la Ducati dell’altro azzurro. -11 Bridewell aumenta il suo ritmo, si trovaa soli 7 decimi da Lowes. -12 Tre italiani tutti vicini, Baldassarri sesto, Montella settimo e Bassani ottavo. -13 Bulega aumenta il suo vantaggio 1.3, giro veloce in 1.48.936. -14 Sfida tra Bridewell e Baldassarri per la quinta posizione. -15 Caduta per Locatelli, che sfortuna per il pilota azzurro della Yamaha. -16 Bulega mantiene 5 decimi di vantaggio su Lecuona. -17 Bautista scivola in curva 1, non era già apposto fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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