LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega in testa segue Lecuona!

Durante il Gran Premio di Superbike in Ungheria, il pilota in testa al momento è Bulega, con Lecuona che lo segue da vicino. Alla curva 17, Locatelli è caduto bruscamente, ma è stato dichiarato fuori pericolo. Mackenzie ha superato Baldassarri per la quarta posizione, anche se l’italiano è riuscito a riprendersi la posizione dopo alcune curve. La gara prosegue con queste dinamiche in attesa di ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Brutta caduta per Locatelli alla curva 17. Pilota ok. -19 Mackenzie supera Baldassarri per la quarta piazza, ma poi l’azzurro si riprende la posizione poche curve dopo. -20 ERRORE di Bautista, Montella terzo e Baldassarri quarto. -21 Bulega mantiene la prima posizione, dietro Lecuona e Bautista. PARTE GARA-2! 15.28 Giro di ricognizione in corso, tutto pronto per il via della gara. 15.24 Attenzione alla partenza, molto complicata nelle prime curve. 15.20 La gara durerà 21 giri in totale. 15.16 Giornate veramente di alto livello per Surra che finalmente si alza al livello dei grandi con Montella, Bautista e Baldassarri a lottare per un posto nel podio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Lecuona! Notizie correlate LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 MacKenzie scavalca Oliveira per l’ottava piazza. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, Lecuona segueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Intanto Montella ottimo sesto, Baldassarri settimo e Petrucci nono. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Sport in TV oggi 2 maggio: orari e programmazione SBK e non solo. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.30 quando prenderà il ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it Dopo aver superato ieri il record di 13 vittorie consecutive in Superbike, Nicolò Bulega non si ferma, anzi, allunga. Ieri è arrivata la Pole Position e la vittoria in Gara -1 nel GP di Ungheria, ma al Balaton Park hanno potuto ammirare la superiorità del pilota Duc - facebook.com facebook LIVE Gara 1 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com