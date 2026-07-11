LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | riparte la caccia di Bulega
Il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike del 2026 è in corso con la ripresa della gara. La caccia di Bulega prosegue, mentre i piloti affrontano le ultime fasi della competizione. La cronaca in diretta aggiorna sugli sviluppi, con le posizioni che cambiano e le strategie che si svelano sul circuito. I partecipanti sono impegnati nelle ultime curve, con le classifiche che si modificano in tempo reale. La gara è trasmessa in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike, con il nostro Nicolò Bulega che vuole continuare il suo incredibile dominio, con il pilota italiano in sella Ducati che fino a questo momento ha vinto qualsiasi gara effettuata nell’arco della stagione, considerando anche le Superpole Race. Sono venticinque le vittorie di fila di Bulega in questo senso, considerando le ultime quattro della passata stagione e le prime ventuno di questa adesso in corso. Il primatista mondiale, che dalla prossima stagione potrebbe fare il grande salto in Moto GP con la VR46, ha superato ormai di molto il record precedente di tredici successi di fila segnato dal turco Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it
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