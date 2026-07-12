Sinner ha vinto il terzo set contro Zverev, portandosi in vantaggio nel match di Wimbledon 2026. Dopo quasi tre ore di gioco, l'italiano ha concluso il set con un ace al centro, portandosi sul 2-1. In quel momento, il punteggio era 6-3 e 40-0, con Zverev che aveva commesso un errore in risposta di rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 ACE AL CENTRO! Sinner si porta avanti 2-1 dopo 2 ore e 56 minuti! 40-0 In rete la risposta di rovescio del n.3. Seconda di servizio. 30-0 Servizio vincente al centro di Sinner. 15-0 Servizio e palla corta vincente dell’italiano. Zverev ha lanciato la racchetta con rabbia. 5-3 BREAAAAAAAAAAAKK!!!! ASSURDO SINNEEEEEEEEEEEEERRR!!! Era scivolato, si è rialzato con un balzo felino! Poi arriva l’errore di diritto di Zverev! Seconda. 40-A Lungo il diritto centrale del tedesco. Di una manciata di millimetri. 40-40 Doppio fallo del n.3. Si va avanti. Ma ora Sinner va a rispondere dove c’è il sole che dà fastidio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano si porta in vantaggio

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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