LIVE Sinner-Zverev 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda del set
Sinner si porta sul 6-5 nel set, con Zverev che cerca di rispondere. Sinner accelera con un diritto incrociato e chiude con un colpo al volo in avanzamento. Zverev risponde con un ace esterno. La partita prosegue nella fase decisiva del set, con il punteggio ancora aperto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner accelera con il diritto incrociato e chiude con lo schiaffo al volo in avanzamento. 6-5 Ace esterno del n.1. 40-0 Largo il diritto incrociato di Zverev, che sta provando continuamente ad accelerare. 30-0 Volée di rovescio non risolutiva per Sinner, che va a segno con la successiva volée di diritto. 15-0 Largo il diritto incrociato di Zverev. Stanno picchiando davvero forte da fondo. Seconda per Sinner. 5-5 Zverev sfonda con il diritto incrociato in uscita dal servizio. 40-15 Sinner stecca la risposta, la palla rimbalza sul nastro e poi finisce nel campo di Zverev. 40-0 Ace esterno del n.3. 30-0 Zverev trova un pazzesco passante di diritto lungolinea vincente da posizione molto defilata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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SINNER VS ZVEREV LIVE | Wimbledon 2026 Final | Live Commentary & Score Updates
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