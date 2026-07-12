LIVE Sinner-Zverev 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda del set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner accelera con il diritto incrociato e chiude con lo schiaffo al volo in avanzamento. 6-5 Ace esterno del n.1. 40-0 Largo il diritto incrociato di Zverev, che sta provando continuamente ad accelerare. 30-0 Volée di rovescio non risolutiva per Sinner, che va a segno con la successiva volée di diritto. 15-0 Largo il diritto incrociato di Zverev. Stanno picchiando davvero forte da fondo. Seconda per Sinner. 5-5 Zverev sfonda con il diritto incrociato in uscita dal servizio. 40-15 Sinner stecca la risposta, la palla rimbalza sul nastro e poi finisce nel campo di Zverev. 40-0 Ace esterno del n.3. 30-0 Zverev trova un pazzesco passante di diritto lungolinea vincente da posizione molto defilata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER VS ZVEREV LIVE | Wimbledon 2026 Final | Live Commentary & Score Updates

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