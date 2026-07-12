Sinner e Zverev sono sul 6-6 nel secondo set di Wimbledon 2026, con il punteggio in parità e si attende il tie-break. Attualmente, il punteggio è 3-3, con un punto vinto da Zverev con una battuta esterna vincente e un errore di diritto di Zverev sulla risposta di servizio sulla riga. Sinner ha ottenuto un ace al centro del campo. La partita prosegue in attesa del risultato del tie-break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Battuta esterna vincente del n.3. 3-2 Servizio sulla riga, Zverev stecca la risposta di diritto. 2-2 Ace al centro del n.1. 1-2 Brutto errore dell’azzurro. In corridorio il diritto inside-out dal centro. Altra seconda per il tedesco. 1-1 Sinner rimane corto di rovescio e presta il fianco alla rasoiata di diritto lungolinea del tedesco. Seconda per Zverev. 1-0 Sinner trova la riga sul diritto inside-out dal centro in uscita dal servizio. Che brivido. Sinner inizia con una seconda. 6-6 Rovescio inside-out vincente di Zverev. Si va al tie-break. 40-15 Servizio esterno vincente del tedesco. 30-15 Ace al centro del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si va al tie-break

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner vs Zverev LIVE | Wimbledon 2026 Final Watch Along & Reaction

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-Struff 7-5, 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakDurante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Struff, il punteggio è 7-5, 6-6, e si è deciso di disputare un tie-break.

LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si va al tie-break, giapponese indemoniatoSinner e Mochizuki sono in parità al secondo set, con il punteggio di 6-6, dopo aver concluso il primo set 6-3 a favore dell'italiano.

Temi più discussi: Wimbledon, quando gioca Sinner in finale contro Zverev: è il quinto scontro nel 2026; Wimbledon, tutto sulla finale Sinner-Zverev; Sinner-Zverev vale il titolo ai Championships: quando e dove vederla; Quando si gioca Sinner-Zverev, finale Wimbledon 2026: orario, canale tv, streaming.

Il momento che tutti aspettavano è arrivato Domani dalle 17:00 LIVE su Tv8 non perdetevi la finale del torneo singolare maschile di Wimbledon, con Jannik Sinner e Alexander Zverev a contendersi il titolo x.com

LIVE Sinner-Zverev 6-5 in finale a Wimbledon, risultato in diretta: Sascha tira tutto, ma Jannik c’èLa partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev chiude oggi il torneo di Wimbledon. Con la finale del singolare maschile cala il sipario sull'appuntamento più iconico del tennis mondiale. Appuntamento ... fanpage.it

LIVE Sinner-Zverev: segui la finale di Wimbledon in direttaUno per un bis da sogno e il primo Slam dell'anno, l'altro per centrare l'accoppiata Roland Garros e Wimbledon. Oggi in finale si sfidano Sinner e Zverev, a partire dalle 17. Jannik contro Djokovic ha ... msn.com