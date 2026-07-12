LIVE Sinner-Zverev 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner e Zverev sono sul 6-6 nel secondo set di Wimbledon 2026, con il punteggio in parità e si attende il tie-break. Attualmente, il punteggio è 3-3, con un punto vinto da Zverev con una battuta esterna vincente e un errore di diritto di Zverev sulla risposta di servizio sulla riga. Sinner ha ottenuto un ace al centro del campo. La partita prosegue in attesa del risultato del tie-break.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Battuta esterna vincente del n.3. 3-2 Servizio sulla riga, Zverev stecca la risposta di diritto. 2-2 Ace al centro del n.1. 1-2 Brutto errore dell’azzurro. In corridorio il diritto inside-out dal centro. Altra seconda per il tedesco. 1-1 Sinner rimane corto di rovescio e presta il fianco alla rasoiata di diritto lungolinea del tedesco. Seconda per Zverev. 1-0 Sinner trova la riga sul diritto inside-out dal centro in uscita dal servizio. Che brivido. Sinner inizia con una seconda. 6-6 Rovescio inside-out vincente di Zverev. Si va al tie-break. 40-15 Servizio esterno vincente del tedesco. 30-15 Ace al centro del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Zverev LIVE | Wimbledon 2026 Final Watch Along & Reaction

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