LIVE Sinner-Zverev 6-7 7-6 6-3 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | IL RE DEL TEMPIO E’ SEMPRE AZZURRO!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di Wimbledon 2026, il tennista italiano ha vinto il quarto e il quinto set contro il tedesco. Ha messo a segno 15 ace e ha servito con il 64% di prime, vincendo l’80% dei punti con la prima palla. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in favore dell’italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 15 ace per Sinner, che ha servito il 64% di prime, ottenendo l’80% dei punti. Il rendimento con la prima è stato del 65%. 20.58 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti. 6-4 BACK TO BAAAAAACK!!! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! SINNER HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 40-30 PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!!! Punto interminabile, palla corta di Zverev e surreale passante stretto vincente di Sinner. Pazzesco, irreale, iperuranico! Ma bisogna pensare al prossimo punto. Il pubblico disturba Sinner. 30-30 Servizio al centro e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

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