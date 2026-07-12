Durante la partita di Wimbledon 2026, il tennista italiano ha vinto il quarto e il quinto set contro il tedesco. Ha messo a segno 15 ace e ha servito con il 64% di prime, vincendo l’80% dei punti con la prima palla. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in favore dell’italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 15 ace per Sinner, che ha servito il 64% di prime, ottenendo l’80% dei punti. Il rendimento con la prima è stato del 65%. 20.58 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti. 6-4 BACK TO BAAAAAACK!!! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! SINNER HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 40-30 PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!!! Punto interminabile, palla corta di Zverev e surreale passante stretto vincente di Sinner. Pazzesco, irreale, iperuranico! Ma bisogna pensare al prossimo punto. Il pubblico disturba Sinner. 30-30 Servizio al centro e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: IL RE DEL TEMPIO E’ SEMPRE AZZURRO!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zverev incomincia con il piede giusto, l’azzurro attendeAlexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery al torneo di Wimbledon 2026, con un punteggio di 7-6, ottenuto con un tie-break a zero.

LIVE Sinner-Zverev 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro servirà per primo nel game d’aperturaLa finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev è iniziata con Sinner che serve per primo nel game d’apertura.

Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev oggi a Wimbledon 2026 in finale: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon, quando gioca Sinner in finale contro Zverev: è il quinto scontro nel 2026; Sinner-Zverev vale il titolo ai Championships: quando e dove vederla; LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco raggiunge la sua prima finale nello Slam londinese.

RE JANNIK II: WIMBLEDON CHAMPION BACK-TO-BAAAAAAAACK Jannik Sinner si conferma CAMPIONE ai Championships! Il n°1 al mondo batte in 4 Alexander Zverev, recuperando un set di svantaggio: 6-7 7-6 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell'a x.com

(IN DIRETTA!) Zverev Sinner in diretta streaming in 12 luglio 2026 reddit

Sinner-Zverev 6-7 7-6 6-3 6-4 in finale a Wimbledon, il risultato della finale: Jannik si conferma campioneSinner e Zverev dopo aver attraversato il lungo corridoio nella pancia dell'All England Club sono pronti alla battaglia. Ingresso in campo per i due finalisti in perfetto orario. Lo spettacolo sta per ... fanpage.it

LIVE Sinner-Zverev: segui la finale di Wimbledon in direttaUno per un bis da sogno e il primo Slam dell'anno, l'altro per centrare l'accoppiata Roland Garros e Wimbledon. Oggi in finale si sfidano Sinner e Zverev, a partire dalle 17. Jannik contro Djokovic ha ... msn.com