La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev è iniziata con Sinner che serve per primo nel game d’apertura. La giudice di sedia designata è la greca Eva Asderaki.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Inizia la finale di Wimbledon con Sinner in battuta. 17.06 La giudice di sedia è la greca Eva Asderaki. 17.05 Inizia la fase di riscaldamento. 17.04 Zverev vince il sorteggio e decide di rispondere nel primo game. 17.02 Cielo terzo a Wimbledon. Non ha piovuto neppure una volta nelle due settimane del torneo. 17.01 Giocatori in campo. 17.00 Giocatori nel corridoio che precede l’ingresso. 16.58 Sia Sinner sia Zverev sono già qualificati per le ATP Finals di Torino. L’italiano ha 7250 punti, il tedesco 6540. Se Zverev vincesse la finale odierna, si porterebbe però a 7240, dunque a sole 10 lunghezze dall’azzurro nella Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro servirà per primo nel game d’apertura

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Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

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