Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery al torneo di Wimbledon 2026, con un punteggio di 7-6, ottenuto con un tie-break a zero. La partita è ancora in corso e l’azzurro attende di scendere in campo. La sfida tra Sinner e Djokovic, invece, prosegue in diretta, con il serbo che ha iniziato bene.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery per 7-6(0). Frazione equilibrata, poi un tie-break a zero in favore del tedesco. Al termine di questa partita toccherà a Sinner. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 7, valido per la seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il serbo sarà il seconda del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di oggi, venerdì 10 luglio, sul Centre Court: Sinner e Djokovic giocheranno dopo il match tra il britannico Arthur Fery ed il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zverev incomincia con il piede giusto, l’azzurro attende

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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

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