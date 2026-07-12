Nel match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev, il terzo set è in corso con un punteggio di 3-2. Zverev ha vinto un punto con un diritto lungolinea e sta spingendo con colpi potenti. Sulla sua prima battuta, ha ricevuto una let, e poi ha concluso con una battuta esterna vincente. Il punteggio complessivo vede i due giocatori in equilibrio, con il secondo set concluso al tie-break e il primo vinto da Zverev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Diritto lungolinea vincente del tedesco. Sta lasciando andare i colpi. Seconda. Let sulla prima. 40-30 Battuta esterna vincente del n.1. 30-30 Servizio al corpo, in rete la risposta di rovescio del tedesco. 15-30 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. 0-30 Diritto incrociato pesantissimo di Zverev. Lungo il recupero di Sinner. Momento chiave del set, e forse dell’intera partita. Altra seconda. 0-15 Doppio fallo di Sinner. Let sulla seconda. Sinner parte con una seconda. 3-3 Battuta vincente al centro di Zverev. 40-15 In rete la risposta di diritto di Sinner. Qui poteva fare di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 3-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel terzo set

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LIVE: Sinner VS Zverev (Wimbledon 2026 - Finale)

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