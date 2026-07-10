LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | ancora nessun break nel terzo set
Nel terzo set del match di Wimbledon 2026 tra Zverev e Fery, il punteggio è di 1-2 con Zverev in servizio. Al momento, non ci sono stati break e il punteggio è 40-15, con Zverev che ha messo a segno un servizio vincente. Fery ha risposto con un rovescio in rete. Il match prosegue senza variazioni nel punteggio del terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 2-2 Servizio vincente di Zverev. 40-15 In rete la risposta di rovescio di Fery. 30-15 Non passa lo slice di rovescio del britannico. 15-15 Impatta male la risposta di rovescio Fery. 0-15 In rete la volée di dritto del tedesco. 1-2 In corridoio la risposta di dritto di Zverev. A-40 Servizio e contropiede di rovescio vincente di Fery. 40-40 Vola via il tentativo di contropiede con il rovescio di Fery. 40-30 Servizio vincente del britannico. 30-30 Lungo il dritto di Zverev. 15-30 In rete il recupero con lo slice di rovescio di Zverev. 0-30 In rete la volée di dritto di Fery dopo il passante di rovescio del teutonico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Alexander Zverev Vs Arthur Fery | Semi Finals | ATP Wimbledon 2026 | Live Score Update
Notizie e thread social correlati
LIVE Zverev-Fery 7-6, 4-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per il teutonico nel secondo setNel secondo set, il tennista tedesco ha ottenuto un doppio break di vantaggio, portandosi sul 4-1.
Leggi anche: LIVE Zverev-Fery 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si decide al tie-break il primo set
Temi più discussi: Magico Fery: batte Dimitrov e va ai quarti; Fery Tale, la favola della wild card a Wimbledon continua; LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica; Diretta Arthur Fery - Alexander Zverev - Men Single - Wimbledon 2026.
LA DIRETTA - Live Fery-Zverev, la prima semifinale di Wimbledon facebook
Secondo set dominato da Zverev, che strappa due volte il servizio a Fery e chiude il parziale 6-2. La sua prima finale a Wimbledon non è mai stata così vicina. x.com
Fery contro Cobolli al Centro o Fritz contro Zverev al Campo 1 — quale sceglieresti? reddit
Fery-Zverev 6-7, 2-6, 2-4: il tedesco vince anche il secondo set. A seguire Sinner-DjokovicTutto pronto per la prima semifinale di Wimbledon. A partire dalle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery si affronteranno sul Centre Court. ilmessaggero.it
LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco vince agevolmente il secondo set e si avvicina alla finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del ... oasport.it