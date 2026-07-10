LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | ancora nessun break nel terzo set

Notizia in breve

Nel terzo set del match di Wimbledon 2026 tra Zverev e Fery, il punteggio è di 1-2 con Zverev in servizio. Al momento, non ci sono stati break e il punteggio è 40-15, con Zverev che ha messo a segno un servizio vincente. Fery ha risposto con un rovescio in rete. Il match prosegue senza variazioni nel punteggio del terzo set.