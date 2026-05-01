LIVE Sinner-Fils 6-2 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | equilibrio totale nel secondo set

Al torneo di Madrid, il match tra Sinner e Fils prosegue con grande equilibrio nel secondo set. Dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-2, il secondo set vede i due giocatori alternarsi nel punteggio. Attualmente il punteggio è 4-4, con Fils che ha appena messo a segno un ace. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il diritto di Fils in uscita dal servizio. 4-4 Ace al centro del n.1. Ultimi due game davvero rapidi. Adesso si entra nella fase calda del secondo set. 40-15 Battuta esterna vincente del n.1. 30-15 Pesante diritto lungolinea di Sinner che porta Fils all’errore di diritto. 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Fils. Errore molto grave per il francese. Seconda di servizio. 0-15 Sinner parte con un doppio fallo. La sensazione è che stia accusando una flessione fisica. 3-4 Ace al centro di Fils. Game velocissimo. 40-0 Ace al centro del francese. 30-0 Servizio e diritto in contropiede vincente di Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 6-2, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Jodar 6-2, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio nel secondo set Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel primo set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner-Fils: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Madrid. LIVE Sinner-Fils 6-2, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il nastro colpito da Sinner accomoda la palla a Fils, che va a segno con la palla corta. 0-15 Lungo il ... oasport.it Sinner-Fils in diretta LIVE, 6-2 3-4: Jannik vince il primo set della semifinale di MadridSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner takes the first set vs Fils 62!! - facebook.com facebook SINNER CONQUISTA IL PRIMO SET Ci prova Fils, ma Jannik è troppo anche per lui e si porta a un set dalla finale (6-2) #Tennis #MMOPEN #Sinner x.com