LIVE Sinner-Zverev 6-7 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | spaventoso rendimento del tedesco al servizio

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al decimo game del secondo set, Zverev ha servito con un rendimento molto alto, portandosi sul 30-0. Durante uno scambio, il tedesco è scivolato, ma ha comunque risposto con un rovescio incrociato molto difficile. Sinner ha risposto con un rovescio in allungo, trasformato in una palla corta. La partita si sta giocando sul filo dell’equilibrio, con scambi intensi e punti spettacolari.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Punto assurdo. Zverev scivola, ma riesce a giocare un assurdo rovescio incrociato. Sinner la risolve con un rovescio in allungo che si tramuta in una palla corta. Seconda. 15-0 Servizio vincente al corpo di Sinner. 18.58 Sinner non ha altra via che aggrapparsi al servizio e tentare il tutto per tutto al tie-break. In questa fase della partita sembra impossibile strappare la battuta ad un indemoniato Zverev. 4-5 Ace esterno all’incrocio delle righe. Così è dura. 40-30 Risposta profonda di Sinner sulla prima di Zverev e diritto incrociato vincente dell’italiano. 40-15 Ace esterno del n.3. Davvero in battuta è ingiocabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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