Il punteggio segna 4-4 nel match tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2026. Djokovic ha concluso il gioco con un servizio esterno vincente, portandosi a 40-0. Durante il punto, Sinner ha risposto con un doppio rovescio lungolinea, avanzando fino alla rete e chiudendo con una volée di diritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Servizio esterno vincente del n.1. 40-0 Doppio rovescio lungolinea di Sinner, che avanza e chiude con la volée di diritto. 30-0 Djokovic aggredisce Sinner sulla seconda, ma la risposta è in corridoio di un soffio. 15-0 Lungo il back di rovescio di Djokovic. 3-4 Ace esterno del n.8. 40-15 Secondo doppio fallo per Djokovic. 40-0 Servizio vincente al centro del serbo. 30-0 Lungo il recupero di diritto dell’azzurro. 15-0 Djokovic accelera con il diritto incrociato e chiude con lo smash. 3-3 Lunga la risposta di rovescio del serbo. 40-0 Ace al centro del n.1. 30-0 Djokovic mette in difficoltà Sinner con il rovescio lungolinea, poi mette in rete la successiva palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 3-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: rendimento mostruoso del serbo al servizio

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