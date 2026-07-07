LIVE Sinner-Struff 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | tedesco che non concede nulla in battuta

Notizia in breve

Sinner e Struff sono in parità sul punteggio di 3-3 nel secondo set di Wimbledon 2026. Sinner ha cercato di rispondere a un colpo di Struff, che aveva messo pressione con un servizio potente, ma ha comunque gestito bene il diritto. Successivamente, Struff ha commesso un errore di diritto, mandando la palla troppo lunga. La partita prosegue con equilibrio tra i due giocatori.