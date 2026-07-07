LIVE Sinner-Struff 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | tedesco che non concede nulla in battuta
Sinner e Struff sono in parità sul punteggio di 3-3 nel secondo set di Wimbledon 2026. Sinner ha cercato di rispondere a un colpo di Struff, che aveva messo pressione con un servizio potente, ma ha comunque gestito bene il diritto. Successivamente, Struff ha commesso un errore di diritto, mandando la palla troppo lunga. La partita prosegue con equilibrio tra i due giocatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Sinner investito in risposta, ma riesce a gestire il diritto, poi Struff sbaglia di diritto in lunghezza. Seconda di servizio. A-40 Accelera di rovescio Struff: palla lunga di un metro. Si sta prendendo dei rischi ogni volta che ne ha la possibilità. 40-40 Sinner liscia il diritto in uscita dal servizio. 40-30 Struff spinge di rovescio, avanza e chiude con la volée di rovescio. 40-15 Battuta esterna vincente del n.1. 30-15 Primo scambio lungo. Sinner vince il braccio di ferro: largo il diritto incrociato del tedesco. 15-15 Gran salvataggio con un lob di Struff, che poi stecca il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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