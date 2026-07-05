LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si va al tie-break giapponese indemoniato

Notizia in breve

Sinner e Mochizuki sono in parità al secondo set, con il punteggio di 6-6, dopo aver concluso il primo set 6-3 a favore dell'italiano. La partita si sta disputando a Wimbledon 2026 e si deciderà al tie-break. Nel corso del match, sono stati registrati un coprifuoco a Londra e alcune ipotesi di sospensione della partita. Sinner ha ottenuto un punto con un diritto lungolinea, portandosi a 6-0 nel game.