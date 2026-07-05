LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si va al tie-break giapponese indemoniato
Sinner e Mochizuki sono in parità al secondo set, con il punteggio di 6-6, dopo aver concluso il primo set 6-3 a favore dell'italiano. La partita si sta disputando a Wimbledon 2026 e si deciderà al tie-break. Nel corso del match, sono stati registrati un coprifuoco a Londra e alcune ipotesi di sospensione della partita. Sinner ha ottenuto un punto con un diritto lungolinea, portandosi a 6-0 nel game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 6-0 Risposta vincente di Sinner con il diritto lungolinea. 5-0 Sinner forza la seconda esterna. In rete la risposta di diritto del n.151. Seconda di servizio per Sinner. 4-0 Black-out del giapponese. Diritto in rete dal centro del campo. 3-0 In rete la palla corta da metà campo del giapponese. La risposta di Sinner era stata corta. 2-0 Largo il rovescio incrociato di Mochizuki in uscita dal servizio. 1-0 Ace al centro del n.1. Si parte con un let sulla prima di Sinner. 6-6 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. Si va al tie-break. 40-0 Rovescio vincente in contropiede di Mochizuki, che si sta esaltando. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)
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