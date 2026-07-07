LIVE Sinner-Struff 7-5 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Struff, il punteggio è 7-5, 6-6, e si è deciso di disputare un tie-break. Sul punteggio di 6-6, un ace al centro ha portato il gioco a questa fase decisiva. In precedenza, il giocatore italiano aveva commesso numerosi errori da fondo, incluso un rovescio lungolinea che è uscito largo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo l'esito del tie-break o il risultato finale.