LIVE Sinner-Struff 7-5 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si va al tie-break
Durante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Struff, il punteggio è 7-5, 6-6, e si è deciso di disputare un tie-break. Sul punteggio di 6-6, un ace al centro ha portato il gioco a questa fase decisiva. In precedenza, il giocatore italiano aveva commesso numerosi errori da fondo, incluso un rovescio lungolinea che è uscito largo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo l'esito del tie-break o il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Ace al centro. Si va al tie-break. 40-30 Da anni non si vedeva un Sinner così falloso da fondo. Largo il rovescio lungolinea. Quando lo scambio si allunga, incredibilmente fa tanta fatica. 40-15 Ace al centro del n.1. 30-15 Servizio vincente al corpo. 15-15 Struff gioca un back corto di rovescio che obbliga Sinner ad avanzare e sbagliare il successivo back di rovescio. Seconda di servizio. 15-0 Ace esterno di Sinner. 5-6 Ace esterno di Struff. 40-30 Pazzesco diritto lungolinea vincente del tedesco in uscita dal servizio. 30-30 In rete il rovescio incrociato di Struff in uscita dal servizio. 30-15 Altro brutto errore di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Sinner VS Struff (Wimbledon 2026)
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