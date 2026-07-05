Durante il match tra Sinner e Mochizuki a Wimbledon 2026, si è verificata una risposta di diritto incrociato da parte dell’italiano, che ha portato il punteggio a 30-15. La partita sta entrando nella fase calda del set, mentre a Londra si registra un coprifuoco e si valutano eventuali sospensioni. I giocatori sono ancora in campo, con il punteggio di 6-3, 5-4 in favore di Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 30-15 Larga la risposta di diritto incrociato dell’italiano. 15-15 Palla corta di Mochizuki, Sinner ci arriva bene e chiude col diritto lungolinea. 15-0 Impeccabile servizio esterno e rovescio incrociato del giapponese. 5-4 Servizio e diritto in contropiede vincente di Sinner. 40-30 Prima volée di diritto non risolutiva di Sinner, ma la seconda lo è. 30-30 Sinner non riesce mai a sfondare da fondo quando lo scambio si allunga. Largo il diritto incrociato. 30-15 Avanza Mochizuki e mette all’incrocio delle righe la volée di diritto. 30-0 Diritto lungolinea di Mochizuki che finisce lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del set

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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