Durante il torneo di Wimbledon 2026, si sta disputando il match tra Sinner e Mochizuki, con il gioco in corso e la partita che si avvicina alla fase decisiva. Attualmente, si registrano condizioni di coprifuoco a Londra, e ci sono possibilità di sospensione dell’incontro in corso a causa di problemi legati alle condizioni meteorologiche. La diretta continua a seguire l’andamento del match e gli eventuali aggiornamenti sulle decisioni ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il qualificato nipponico Shintaro Mochizuki, valido per il quarto turno del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il giapponese sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di oggi, domenica 5 luglio, sul Centre Court: Sinner e Mochizuki, che non si sono mai affrontati, giocheranno dopo i match Safiullin-Djokovic e Sabalenka-Osaka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del torneo

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Sinner Injured at Wimbledon 2026 | Tennis News

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