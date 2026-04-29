LIVE Sinner-Jodar 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro decide di ricevere nel primo game

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Sinner e Jodar è iniziata con il punteggio di 0-0. Nel primo game, Sinner ha deciso di ricevere e ha subito un punto in risposta a un errore di diritto. Successivamente, ha colpito in rete un colpo centrale, mentre Jodar ha tentato un attacco incisivo, ma senza successo. La sfida è appena cominciata e il punteggio rimane invariato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sinner stecca di diritto. 0-15 In rete il diritto centrale dello spagnolo, subito aggredito da Sinner. 16.11 Inizia la partita con Jodar in battuta. 16.09 Il tetto è chiuso perché a Madrid piove. 16.06 Inizia la fase di riscaldamento. 16.05 Sinner vince il sorteggio e decide di ricevere nel primo game. 16.03 Giocatori in campo. Jodar accolto da un boato. 16.01 Il giudice di sedia sarà Mohamed Lahyani. 15.55 Chiaramente oggi servirà un Sinner completamente visto sin qui a Madrid. Se le prime partite sono state di rodaggio, da oggi non si scherza più. 15.52 Ieri vi avevamo raccontato di un Sinner corrucciato.🔗 Leggi su Oasport.it

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