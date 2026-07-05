LIVE Sinner-Mochizuki 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il giapponese servirà per primo

Mochizuki serve per primo nel match di Wimbledon 2026 contro Sinner, che al momento è 0-0. La partita è in corso a Londra, con il coprifuoco in atto e possibilità di sospensione. La sfida è appena iniziata, con il giapponese al servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 20.21 Inizia la partita con Mochizuki in battuta. 20.18 Il nipponico servirà per primo nel game d’apertura. 20.16 In corso la fase di riscaldamento. 20.15 Giocatori in campo. 20.15 Pochi minuti all’inizio del match. 20.12 Ricordiamo inoltre che circa 20 minuti si perderanno intorno alle 21.00 locali per chiudere il tetto e consentire di proseguire il gioco con la luce artificiale. 20.11 Sinner, dopo l’incursione sul Campo 1 al 3° turno, torna a calcare l’erba sempre più rovinata del Campo Centrale. 20.09 Il vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti con uno tra il polacco Hurkacz ed il tedesco Struff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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