Alle 18.24, la gara dei 100 stile libero è iniziata con il nuotatore italiano Tassan-Caser. La competizione si svolge durante i campionati europei juniores e segue le premiazioni precedenti. Tra i partecipanti, anche atleti di altre nazionali, pronti a sfidarsi per un piazzamento sul podio. La giornata vede inoltre le staffette miste e la gara dei 100 rana, con un quinto posto per un nuotatore italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24: Ancora Italia con Tassan-Caser al via dei 100 stile libero. Gara al via dopo le premiazioni. Questi i protagonisti: 1 Cristian TASSAN-CASER (ITA) 49.48 2 Ludvig BARTOLEK (SWE) 49.03 3 Tajus JUSKA (LTU) 48.81 4 Egor PROSHIN (NA) 48.51 5 Luca HOEK le GUENEDAL (ESP) 48.76 6 Matvei MILIAEV (NA) 48.95 7 Aran BISSETT (GBR) 49.16 8 Harry MILNE (GBR) 49.56 18.21: Il greco Ntoumas vince i 100 rana con 59”91, argento per il tedesco Ntoumas con 1’00”29, bronzo per il britannico Morgan con 1’00”41. Garzia che era terzo si 50 chiude quinto con 1’01”54 18.20: Oro alla Grecia con Ntoumas! Vasca di ritorno da urlo per l’ellenico che mette in fila tutti o rivali, quinto Garzia 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Volpe e le staffette miste a caccia del podio! Garzia quinto nei 100 rana

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Wow! A new World Junior Record set by AIN in the Men's 4x100m Relay last night!

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