LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | bene Garzia nei 100 rana! Tassan-Caser e Cappellazzo in semifinale nei 100 sl

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso delle qualificazioni dei 100 rana agli Europei juniores 2026, un nuotatore si è distinto qualificandosi con il quarto tempo, permettendogli di accedere alla semifinale. Nei 100 stile libero, due atleti sono passati alla fase successiva, tra cui uno con un tempo tra i migliori. La competizione continua con le semifinali, mentre il pubblico segue con attenzione le prestazioni dei giovani nuotatori.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.58: Questi i semifinalisti dei 100 rana. Garzia qualificato con il quarto tempo: Ntoumas (GRE), Hoffmann (GER), Morgan (GBR), Garzia (ITA), Grabko (NA), Yogurtcuoglu (TUR), Ransom (GBR), Teler (ISR), State (ROU), Mazurek (POL), Ondrasek (CRO), Wackerlin (SUI), Petroczki (HUN), Kyiashchenko (UKR), Martin i Sole (ESP), Rodriguez Ram (ESP) 9.57: In semifinale va solo Garzia per l’Italia. Tassando-Caser è quinto con 1’02”97 nell’ultima batteria e resta fuori. Vince il britannico Morgan con 1’01”44 9.55: Crolla nella vasca di ritorno l’azzurro Ongaro reduce dall’oro nella staffetta mista: settimo posto con 1’03”44 e semifinale sfumata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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