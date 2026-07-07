LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Nannucci e Domina in finale dei 200 sl! Attesa per le staffette azzurre

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le qualificazioni dei Campionati europei juniores di nuoto, l’atleta italiano Cecconi si è classificato al sesto posto con un tempo di 25,77 secondi, fallendo l’accesso alla finale. La vittoria è andata al nuotatore russo Asheko con 25,18 secondi, seguito dal francese Cerda con 25,31 secondi. Nannucci e Domina sono invece qualificati per la finale dei 200 stile libero.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39: Eliminazione quasi certta per l’azzurro Cecconi che chiude al sesto posto con 25?77. Vittoria per il russo Asheko con 25?18, secondo il francese Cerda con 25?31 18.38: C’è Francesco Cecconi al via della prima semifinale dei 50 dorso. Questi i protagonisti: 1 Tudor-Andrei IORDACHE (ROU) 26.05 2 Francesco CECCONI (ITA) 25.73 3 Mitja BAUER (GER) 25.63 4 Matvei ASHEKO (AIN) 25.14 5 Giovanni PHILLIPSON (NED) 25.45 6 Chrissander CERDA (FRA) 25.66 7 Fabian MAGER (GER) 25.92 8 Mihnea-Andrei POP (ROU) 26.06 18.37: Queste le qualificate alla finale dei 50 dorso donne:Ciercoles Galve, Silisteanu, Lechevalier, Kolobrodova, Kokas, Rottink, Pociute, Filippova 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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