LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Italia per gli ultimi botti

Nella sesta e ultima giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, si stanno svolgendo le competizioni finali. Gli atleti italiani sono ancora in gara, con alcune discipline che stanno concludendo le loro batterie e le finali. La manifestazione si concluderà nel corso della giornata, con le ultime gare in programma. Gli organizzatori stanno aggiornando in tempo reale i risultati delle varie discipline, mentre i partecipanti completano le loro prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Si chiude all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto, con un’ultima giornata che metterà in palio gli ultimi titoli continentali e offrirà all’Italia nuove occasioni per arricchire un medagliere già estremamente positivo. Dopo una settimana ricca di soddisfazioni, gli azzurri saranno protagonisti fin dalle batterie del mattino, ricordando che nelle gare individuali potranno qualificarsi al turno successivo al massimo due atleti per nazione, purché tra i migliori sedici nelle prove con semifinali o tra i migliori otto nelle gare con accesso diretto alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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