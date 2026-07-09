LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | iniziano i 1500 m femminili! L’Italia si affida a Bagaglini

Ai Campionati europei juniores di nuoto, si sono aperti i 1500 metri femminili. La gara vede in testa Misharina, che al passaggio di 300 metri ha un vantaggio di 1.29 secondi su Jackl e 2.69 su Arshavskaia. La nuotatrice russa ha segnato un tempo di 3:08.09. L’Italia si affida a Bagaglini, ma non ci sono ancora aggiornamenti sui risultati finali. La competizione prosegue con le atlete ancora in vasca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Ai 300 Misharina ha 1.29 di vantaggio su Jackl e 2.69 su Arshavskaia. La russa è passata in 3:08.09 18.06 Se ne va Misharina! Ai 200 metri passa in 2:03.98 davanti a Jackl (+1.45) ed Arshavskaia (+2.35). Bagaglini ottava con un ritardo di 6.16 18.05 Misharina in testa ai 100 metri davanti a Jackl e Arshavskaia. 18.04 Partite! Iniziata la finale dei 1500 metri femminili. 18.01 Ci siamo! È il momento dell’ingresso delle protagoniste della prima finale odierna. 17.58 Questa la start list della finale femminile dei 1500 metri: 1 FRA Rosalie MESMACQUE 16:47.77 2 TUR Selinnur SADE 16:44.22 3 HUN Vivien JACKL 16:34. 🔗 Leggi su Oasport.it

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