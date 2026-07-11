LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | si parte con gli 800 sl attesa per Mao e Leoni

Nella prima fase degli 800 stile libero ai campionati europei juniores, Litoborski si è portato avanti rispetto a Gusev, con un vantaggio di circa quattro decimi di secondo. La gara si è svolta in vasca lunga e si sta avviando verso la conclusione del primo 50 metri finale, con il polacco che mantiene un leggero margine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Litoborski guadagna qualcosina su Gusev nella vasca d’andata. Il polacco ha 4 decimi da gestire nell’ultimo 50 18.09 Ai 700 Vekovishchev ha 3.43 su Litoborski, 3.61 su Gusev e 5.28 su Valmitjana Behrendt che sta provando a riaprire la lotta per il podio 18.08 Se ne va Grigorii Vekovishchev! Il russo passa ai 600 con 2.54 su Gusev, 2.56 su Litoborski e 4.23 su Vallmitjana Behrendt, quarto 18.07 Vekovishchev in testa ai 500 con 1.05 su Gusev, 1.06 su Litoborski e 2.47 su Volpe, quarto. 18.06 Dopo metà gara Vekovishchev passa al comando con 0.11 su Volpe, il quale per ha nuotato la vasca di ritorno in 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

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