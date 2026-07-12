LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez unico favorito Di Giannantonio cerca il podio

Durante il Gran Premio di Germania nel 2026, Marc Marquez si è distinto come l’unico favorito alla vittoria, mentre il pilota italiano cerca di salire sul podio. Al Sachsenring, i vincitori italiani nelle edizioni passate includono Giacomo Agostini, Max Biaggi, Valentino Rossi e Francesco Bagnaia. Agostini ha ottenuto sei vittorie, Biaggi due, Rossi quattro e Bagnaia una.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Italiani vincitori al Sachsenring: 6 – AGOSTINI Giacomo (67, 68, 69, 70, 71, 72) 2 – BIAGGI Max (2001, 2004) 4 – ROSSI Valentino (2002, 2005, 2006, 2009) 1 – BAGNAIA Francesco (2024) 13.37 Piloti in attività con vittorie al Sachsenring: 9 – MARQUEZ Marc (ESP) {13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2022} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023} 1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024} 13.36 Pilota con più vittorie al Sachsenring: Marc MARQUEZ (9) Lo spagnolo ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2021, firmando otto successi consecutivi (nel 2020 non si è corso a causa della pandemia). 🔗 Leggi su Oasport.it

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