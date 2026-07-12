LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez favorito l’Italia si affida a Di Giannantonio

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10:00 inizia la diretta del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Marquez è considerato il favorito, mentre l’Italia si affida a Di Giannantonio. La gara si svolge sul circuito tedesco e sarà trasmessa in tempo reale. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti sulla corsa attraverso questa piattaforma. La competizione vede in pista i migliori piloti del campionato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande attesa per l’ultimo atto del weekend al Sachsenring, una pista tortuosa e sinistrorsa che rende difficili i sorpassi ed esalta da sempre lo stile di guida e le caratteristiche di Marc Marquez. Il nove volte campione iridato, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, si sta gestendo in maniera intelligente e resta il favorito principale per il successo partendo dalla pole position dopo l’affermazione di ieri nella Sprint.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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