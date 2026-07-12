LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez tiene la testa parte male Di Giannantonio

Durante la gara del GP di Germania 2026 di MotoGP, Marquez mantiene la testa della corsa, mentre Di Giannantonio ha un avvio difficile, perdendo posizioni rispetto a Ogura. Acosta si avvicina a Martin per il sesto posto, risultando minaccioso alle spalle. La corsa prosegue con vari piloti che cercano di guadagnare posizioni e mantenere il ritmo. Il pubblico segue gli sviluppi in diretta, con aggiornamenti sui tempi e le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -28 Per il momento Marquez non scappa via. Acosta minaccioso alle spalle di Martin per il sesto posto. -28 Di Giannantonio sta perdendo tanto alle spalle di Ogura. La partenza negativa sta compromettendo la sua gara. -29 La classifica dopo la partenza: 1 Marc Marquez Ducati 2 Alex Marquez Ducati +0.362 3 Raul Fernandez Aprilia +0.637 4 Ai Ogura Aprilia +0.913 5 Fabio Di Giannantonio Ducati +1.018 6 Jorge Martin Aprilia +1.542 7 Francesco Bagnaia Ducati +1.654 8 Pedro Acosta KTM +1.777 9 Fabio Quartararo Yamaha +2.207 10 Jack Miller Yamaha +2.395 11 Luca Marini Honda +2.566 12 Joan Mir Honda +2.725 13 Brad Binder KTM +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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