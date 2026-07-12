LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez senza rivali Bagnaia riprende Martin

Durante il Gran Premio di Germania, Marquez ha mantenuto un vantaggio significativo, senza rivali nelle prime posizioni. Crutchlow è caduto, mentre Martin ha reagito rapidamente. Bagnaia ha tentato di superare Martin, ma il sorpasso si è rivelato difficile. Nel frattempo, Ogura si è avvicinato a Fernandez, rimanendo in scia. La gara è proseguita con continui sorpassi e cambi di posizione tra i piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Caduta di Crutchlow. -9 Reagisce Martin. Il sorpasso non sarà semplice per Bagnaia. -10 Anche Ogura in scia a Fernandez. Il giapponese conferma di essere un pilota che sa gestire egregiamente il degrado delle gomme. -10 Bagnaia ha ripreso Martin. Vedremo se sarà bagarre per il quinto posto. -11 Sale sopra i 2 secondi il gap di Marquez su Fernandez. -12 Bagnaia si porta a mezzo secondo da Martin. -13 La classifica aggiornata: 1 Marc Marquez Ducati 2 Raul Fernandez Aprilia +1.761 3 Ai Ogura Aprilia +2.434 4 Pedro Acosta KTM +3.357 5 Jorge Martin Aprilia +7.029 6 Francesco Bagnaia Ducati +7.770 7 Fabio Quartararo Yamaha +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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