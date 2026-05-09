Nel Gran Premio di Francia di MotoGP, disputato a Le Mans, Jorge Martin ha vinto la Sprint in prima posizione, seguito da Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Durante la gara, Marquez si è trovato coinvolto in una caduta e ha dovuto abbandonare la corsa. La corsa si è svolta sotto una condizione di gara molto intensa, con diversi sorpassi e momenti di battaglia tra i piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Jorge Martin vince la Sprint a Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi. -1 CADUTA PER MARC MARQUEZ! Tremendo highside all’ultima curva! -1 Inizia l’ultimo giro con il podio ormai consolidato, salvo errori. -2 Caduta per Raul Fernandez nel terzo settore. -2 Ogura infila all’interno Alex Marquez ed è ottavo. -2 Bagnaia si è arreso: 1?5 da un Martin oggi imprendibile. E dire che era ottavo sulla griglia di partenza. -3 Bezzecchi mantiene 1?1 su Acosta. -4 Martin continua ad essere il più veloce in pista. 1?4 su Bagnaia, 2?9 su Bezzecchi. Lo spagnolo nelle Sprint è il migliore. E’ grazie alle Sprint che ha vinto il Mondiale nel 2024, oltre alla costanza di rendimento nelle gare domenicali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia e Bezzecchi a podio, cade Marquez

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