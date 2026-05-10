LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin assente Marquez
Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Francia, quinto round del campionato 2026 di MotoGP. La corsa si svolge in un circuito tradizionale e tra i piloti in pista ci sono Bagnaia, Bezzecchi e Martin. È assente Marquez, che non prende parte all’evento di oggi. Seguite con noi tutte le fasi della gara, aggiornamenti e risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui il fattore meteo potrebbe incidere non poco sullo sviluppo. Le previsioni parlano di pioggia e quindi i team dovranno prepararsi. Francesco Bagnaia partirà dalla pole-position e cercherà di sfruttare questo vantaggio, anche se le condizioni d’asfalto bagnato potrebbe andare a cambiare l’incidenza dello schieramento. Pecco sarà l’unico alfiere del team ufficiale di Ducati, visto l’infortunio rimediato da Marc Marquez ieri nella Sprint: frattura al piede destro e forfait per il GP e il week end in Catalogna.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Bagnaia si sfidano, Martin vuol stupire ancora. Marc Marquez assenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di...
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia e Bezzecchi a podio, cade Marquez