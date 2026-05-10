LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin assente Marquez

Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Francia, quinto round del campionato 2026 di MotoGP. La corsa si svolge in un circuito tradizionale e tra i piloti in pista ci sono Bagnaia, Bezzecchi e Martin. È assente Marquez, che non prende parte all’evento di oggi. Seguite con noi tutte le fasi della gara, aggiornamenti e risultati in tempo reale.

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