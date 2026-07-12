CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande attesa per l’ultimo atto del weekend al Sachsenring, una pista tortuosa e sinistrorsa che rende difficili i sorpassi ed esalta da sempre lo stile di guida e le caratteristiche di Marc Marquez. Il nove volte campione iridato, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, si sta gestendo in maniera intelligente e resta il favorito principale per il successo partendo dalla pole position dopo l’affermazione di ieri nella Sprint.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marquez per i 37 punti, Bezzecchi assente

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

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