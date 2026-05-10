Benvenuti alla copertura in tempo reale del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato mondiale 2026 di MotoGP. Oggi si sfidano i piloti italiani Bezzecchi e Bagnaia, mentre Martin cerca un’altra prestazione di rilievo. Si segnala l’assenza di Marc Marquez, assente per motivi non ancora comunicati. Seguite con noi gli sviluppi della gara, con aggiornamenti continui dalle piste francesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui il fattore meteo potrebbe incidere non poco sullo sviluppo. Le previsioni parlano di pioggia e quindi i team dovranno prepararsi. Francesco Bagnaia partirà dalla pole-position e cercherà di sfruttare questo vantaggio, anche se le condizioni d’asfalto bagnato potrebbe andare a cambiare l’incidenza dello schieramento. Pecco sarà l’unico alfiere del team ufficiale di Ducati, visto l’infortunio rimediato da Marc Marquez ieri nella Sprint: frattura al piede destro e forfait per il GP e il week end in Catalogna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Bagnaia si sfidano, Martin vuol stupire ancora. Marc Marquez assente

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