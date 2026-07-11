Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP Germania 2026, davanti a due piloti italiani e un altro spagnolo. La corsa si è conclusa senza sorprese, con Marquez che ha mantenuto la leadership e si è avvicinato in classifica generale. La gara si è svolta senza incidenti significativi e si è conclusa alle 15.30. La prossima tappa sarà la gara lunga prevista per le 14 di domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 La Sprint Race va a Marc Marquez, senza nessuna sorpresa. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani con la gara lunga delle ore 14.00 che metterà sul piatto gli ultimi 25 punti prima delle vacanze estive. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.28 Sabato anonimo, invece, per Fernandez e soprattutto per Martin e Bagnaia che, davvero, non sono mai stati della partita oggi. In vista di domani i due piloti dovranno assolutamente trovare qualcosa per non fare da semplici spettatori. 15.27 Alex Marquez e Di Giannantonio hanno provato ad opporsi ma Marc ha dato la sensazione di gestire tutto dal primo metro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez vince su Alex e Di Giannantonio e si fa sotto in classifica

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

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Discussione sulla gara Sprint di MotoGP del GP di Germania 2026 reddit

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