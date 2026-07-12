LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez domina in scioltezza e assapora il Mondiale

Durante il Gran Premio di Germania nel 2026, Marc Marquez ha preso il comando della corsa e ha mantenuto la prima posizione fino alla fine, conquistando la vittoria. La gara si è svolta su un circuito bagnato, con numerosi sorpassi e cadute lungo il percorso. Marquez ha guidato con sicurezza, allungando sui rivali e avvicinandosi al titolo mondiale. Il pubblico ha assistito a una gara intensa, conclusa con Marquez in testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Ricordate il GP d’Italia al Mugello? Marco Bezzecchi dominò: aveva 102 punti di vantaggio in classifica su Marc Marquez. Rivola affermò senza remore: “ Godo come un riccio “. Quattro GP dopo, Bezzecchi a -4 da Marquez. E lo spagnolo si trova a sole 18 lunghezze dal connazionale Martin. Qualcosa di veramente mai visto. 14.45 La nuova classifica del Mondiale: 1 Jorge Martin Aprilia 208 2 Ai Ogura Aprilia 194 3 Marc Marquez Ducati 190 4 Marco Bezzecchi Aprilia 186 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 184 6 Raul Fernandez Aprilia 159 7 Pedro Acosta KTM 148 8 Francesco Bagnaia Ducati 143 9 Alex Marquez... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jadwal MotoGP German 2026: Posisi Marc Marquez dan Veda Ega Pratama, Klasemen Terbaru Puncak Berubah

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