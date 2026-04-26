LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez domina Bezzecchi allunga in classifica Fuori Marc Marquez e Bagnaia

Durante il Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha concluso la gara al primo posto, mentre Bezzecchi ha aumentato il vantaggio in classifica generale. La corsa è stata segnata dall’uscita di scena di Marc Marquez e Bagnaia, che non hanno terminato la competizione. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui momenti salienti e sull’ordine di arrivo finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14.51 La classifica aggiornata del Mondiale: 1) Marco Bezzecchi (Italia) 101 punti 2) Jorge Martin (Spagna) 90 3) Fabio Di Giannantonio (Italia) 71 4) Pedro Acosta (Spagna) 66 5) Marc Marquez (Spagna) 57 6) Raul Fernandez (Spagna) 54 7) Alex Marquez (Spagna) 53 14.48 Bezzecchi consolida il primato in classifica generale con 11 punti su Martin e, soprattutto, +44 su Marc Marquez. 14.45 A volte i Mondiali si vincono più con i secondi posti che con le vittorie. Oggi, per dire, Bezzecchi guadagna 7 punti su Martin e 20 su Marc Marquez.E’ una piazza d’onore pesantissima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e Bagnaia Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez allunga su Bezzecchi, foratura per BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Bezzecchi porta ad un secondo il margine su Di Giannantonio. Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia; GP Spagna 2026, Gara: sole a Jerez, Alex Marquez comanda il warm up. Alle 14 il GP – DIRETTA; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in fuga, Bezzecchi in lotta con Di GiannantonioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ -1 Inizia l'ultimo giro. Alex Marquez verso la seconda vittoria ... oasport.it Gp Spagna: Alex Marquez domina, Marc cade. Bezzecchi e Diggia a podio, Bagnaia si ritiraIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it Trionfo a Jerez per Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Spagna dominando la gara sulla Ducati del team Gresini. Lo spagnolo ha gestito il vantaggio per gran parte della corsa, chiudendo con margine su Marco Bezzecchi, secondo al traguardo, - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com