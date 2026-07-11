LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Alex Marquez il migliore nelle FP2
Nelle prove libere 2 del GP Germania 2026, Alex Marquez ha registrato il miglior tempo. Durante la sessione, l’usura delle gomme si è fatta sentire, con tempi che sono aumentati di oltre un secondo dopo circa dieci giri con lo stesso set. La maggior parte dei piloti ha riscontrato un incremento nei tempi, evidenziando come il tracciato sia difficile da gestire in termini di consumo degli pneumatici.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Queste FP2 hanno fatto vedere come incida l’usura su questo tracciato. Dopo una decina di giri con lo stesso set di gomme i tempi sono saliti di oltre 1 secondo per quasi tutti i piloti. 10.43 Questa la classifica delle FP2: 1 A.Marquez 1:20.333 2 R.Fernandez 1:20.654 3 M.Bezzecchi 1:20.659 4 P.Acosto 1:20.716 5 M.Marquez 1:20.777 6 F.Bagnaia 1:20.844 7 A.Ogura 1:20.851 8 F.Quartararo 1:20.920 9 J.Martin 1:21.008 10 T.Razgatlioglu 1:21.020 11 L.Marini 1:21.031 12 B.Binder 1:21.060 13 J.Mir 1:21.067 14 F.Di Giannantonio 1:21.083 15 A.Rins 1:21.190 16 E.Bastianini 1:21.206 17 D.Moreira 1:21.243 18 F. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Friday Practice result MotoGP Germany 2026 Sachsenring - Marquez attack mode!!
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