LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Alex Marquez il migliore nelle FP2

Notizia in breve

Nelle prove libere 2 del GP Germania 2026, Alex Marquez ha registrato il miglior tempo. Durante la sessione, l’usura delle gomme si è fatta sentire, con tempi che sono aumentati di oltre un secondo dopo circa dieci giri con lo stesso set. La maggior parte dei piloti ha riscontrato un incremento nei tempi, evidenziando come il tracciato sia difficile da gestire in termini di consumo degli pneumatici.