Marquez guida la gara del GP Germania 2026, mentre Di Giannantonio è uscito dalla corsa. Se la gara terminasse così, Marquez avrebbe un ritardo di 18 punti dal leader della classifica generale. In quattro gare si sono verificati grandi cambiamenti nella posizione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Se la gara finisse così, Marquez sarebbe a -18 da Martin in classifica generale. In 4 gare è cambiato tutto. Incredbile. -20 Bagnaia si trova in sesta piazza a 7 decimi da Martin. -20 Adesso Marc Marquez è in fuga. 1?2 su Fernandez e 1?9 su Ogura. -21 SCIVOLATA DI ALEX MARQUEZ! Lo spagnolo perde l’anteriore alla curva 13. -22 Fa sul serio Marc Marquez e porta a mezzo secondo il vantaggio sul fratello Alex. Martin è l’unico pilota in pista con una gomma soft al posteriore. L’ha cambiata poco prima della partenza. La caduta di Di Giannantonio: Second crash of the day for @FabioDiggia49 A miserable Sunday for the #49 #GermanGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marquez al comando, fuori Di Giannantonio

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