LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | iniziano i time attack! Di Giannantonio si porta al comando

Alle 15.42, il pilota Mir ha raggiunto il quarto posto, a 529 millesimi da Di Giannantonio, che attualmente guida la classifica. Tra pochi minuti, tutti i concorrenti prenderanno parte ai time attack decisivi, con le moto pronte a scendere in pista per le sessioni finali. La gara si sta avviando verso il momento clou delle qualifiche, con i piloti pronti a sfidarsi per la posizione migliore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Mir sale al quarto posto a 529 millesimi da Di Giannantonio. Tra poco tutti in pista per i time attack decisivi. 15.41 Di Giannantonio sfiora il suo tempo precedente in 1:20.237 ma non migliora. Tutti gli altri sono ai box per il cambio gomme. 15.40 Bastianini sale in terza posizione a 485 millesimi da Di Giannantonio, quarto Marini a 584. 15.39 Iniziamo i primi time attack! Di Giannantonio monta la doppia gomma soft e spinge. Il romano chiude in 1:20.104 con 431 millesimi su Bezzecchi. 15.38 Bezzecchi prosegue in 1:21.274, Marc Marquez in 1:21.074, quindi Alex in 1:21.525. Acosta risponde in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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