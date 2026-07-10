LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | iniziano i time attack! Di Giannantonio si porta al comando

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15.42, il pilota Mir ha raggiunto il quarto posto, a 529 millesimi da Di Giannantonio, che attualmente guida la classifica. Tra pochi minuti, tutti i concorrenti prenderanno parte ai time attack decisivi, con le moto pronte a scendere in pista per le sessioni finali. La gara si sta avviando verso il momento clou delle qualifiche, con i piloti pronti a sfidarsi per la posizione migliore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Mir sale al quarto posto a 529 millesimi da Di Giannantonio. Tra poco tutti in pista per i time attack decisivi. 15.41 Di Giannantonio sfiora il suo tempo precedente in 1:20.237 ma non migliora. Tutti gli altri sono ai box per il cambio gomme. 15.40 Bastianini sale in terza posizione a 485 millesimi da Di Giannantonio, quarto Marini a 584. 15.39 Iniziamo i primi time attack! Di Giannantonio monta la doppia gomma soft e spinge. Il romano chiude in 1:20.104 con 431 millesimi su Bezzecchi. 15.38 Bezzecchi prosegue in 1:21.274, Marc Marquez in 1:21.074, quindi Alex in 1:21.525. Acosta risponde in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

live motogp gp germania 2026 in diretta iniziano i time attack di giannantonio si porta al comando
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: iniziano i time attack! Di Giannantonio si porta al comando
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bezzecchi al comando dopo il primo time-attackDurante il primo time-attack del GP Olanda 2026, Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo e guida la classifica.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: ultimi 15?, via al time-attack per essere in Q2!

Temi più discussi: MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez favorito assoluto al Sachsenring; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming.

live motogp gp germaniaDiretta MotoGp | Pre-Qualifiche streaming tv GP Germania 2026 Sachsenring: ecco Di Giannantonio! (10 luglio)Diretta MotoGp, prove libere GP Germania 2026 Sachsenring live streaming video tv oggi venerdì 10 luglio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

live motogp gp germaniaMotoGP, orari GP Germania: dove vedere gara al Sachsenring in tv e streaming su Sky e NOWMondiale MotoGP al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NO ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web