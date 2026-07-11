Durante il GP di Germania 2026 di MotoGP, Marc Marquez guida la gara con Alex e Di Giannantonio che seguono in scia. A nove giri dalla fine, si prevede il primo calo delle gomme posteriori e la gestione delle strategie tra i piloti. La posizione in testa rimane invariata, con Marquez ancora in prima posizione. La corsa prosegue con i piloti che affrontano gli ultimi giri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 giri: tra poco potremmo iniziare a vedere i primi drop delle gomme posteriori. Chi sarà il più abile nella gestione? -9 giri: non cambia niente in vetta. Marc Marquez apre il gruppo con Alex, Di Giannantonio e Ogura in scia. Attenzione, cade Morbidelli! -10 giri: Acosta sale in ottava posizione saltando Quartararo e ora prova a ricucire su Pecco Bagnaia che è settimo a 2.3 dalla vetta. -10 giri: Alex Marquez in alcuni punti sembra quasi non voler affondare l’attacco e gestire. I primi 4 sono racchiusi in 687 millesimi! Che battaglia! -11 giri: Martin prova a farsi sotto a Fernandez anche se il treno dei primi 4 sembra ormai scappato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez al comando ma Alex e Di Giannantonio sono in scia!

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Jerman 2026 - Marc Marquez Pole Position

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