LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | comincia il warm-up!

Alle 9:45 il warm-up del GP Germania 2026 di MotoGP è iniziato. Bagnaia, al momento, si trova sesto con un tempo di 1:20.189, a 0.843 secondi dal leader. Poco prima, Diggia ha migliorato il suo giro, attestandosi a 1:20.189. Seguono Alex Marquez e altri piloti, con le sessioni di preparazione ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46 Bagnaia al momento è invece sesto a 0.843. 9.45 Si migliora Diggia che adesso gira a 1:20.189, seguono Alex Marquez a 0.322, poi Marc Marquez a 0.582. 9.43 Arrivano i primi tempi: Fabio Di Giannantonio segna 1:20.981, segue Marquez a 0.028. Ma sta arrivando Miller 9.42 Quasi tutti i piloti hanno ha hard davanti e la media dietro. 9.40 I piloti cominciano ad entrare in pista. SEMAFORO VERDE, COMINCIA IL WARM-UP! 9.38 Due minuti all’inizio del warm-up. 9.37 Al momento al Sachsenring ci sono 20 gradi, 30 invece la temperatura dell’asfalto. 9.35 Cinque minuti all’inizio del warm-up. 9.32 Questa... 🔗 Leggi su Oasport.it

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