LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | tra poco il warm-up

Tra poco inizia il warm-up del Gran Premio di Germania 2026 di MotoGP. Ieri si è conclusa la Sprint Race, vinta da un pilota su Ducati, seguito da un altro sulla stessa marca. L’ordine di arrivo ha visto il primo classificato davanti a un compagno di squadra. L’evento prosegue con le sessioni di preparazione prima della gara principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28 Questo l’ordine di arrivo della Sprint Race di ieri: 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Alex Marquez (Ducati) 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 4. Ai Ogura (Aprilia) 5. Raul Fernandez (Aprilia) 6. Jorge Martin (Aprilia) 7. Francesco Bagnaia (Ducati) 8. Pedro Acosta (KTM) 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 10. Diogo Moreira (Honda) 11. Luca Marini (Honda) 12. Brad Binder (KTM) 13. Jack Miller (Yamaha) 14. Enea Bastianini (KTM) 15. Joan Mir (Honda) 16. Alex Rins (Yamaha) 17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18. Cal Crutchlow (Honda) 19. Maverick Vinales (KTM) Rit. Franco Morbidelli (Ducati) 9.25 Ieri purtroppo abbiamo assistito al brutto infortunio di Marc Bezzecchi, che ha cambiato ulteriormente lo scenario in vista della corsa al mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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